23:47 04.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина призвала ООН расследовать иностранную помощь ядерной программе КНДР

Представители Украины призвали Совет безопасности Организации объединенных наций расследовать иностранную помощь ядерной программе Северной Кореи.

Украина призвала ООН расследовать иностранную помощь ядерной программе КНДР

Это необходимо для укрепления режима ядерного нераспространения. Об этом в понедельник, 4 сентября, на внеочередном заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

По его словам, ООН должна провести углубленное исследование по разработке северокорейских ядерных и ракетных программ, с тем чтобы разоблачить любую возможную иностранную помощь Пхеньяну в этой области. Украина призывает Пхеньян воздерживаться от любой демонстрации силы, безотлагательно прекратить все ядерные испытания и возобновить конструктивный диалог без предварительных условий для обеспечения полного, необратимого и поддающегося проверке отказа от своих ядерных и ракетных программ, - заявил он.

Вместе с тем Ельченко заверил, что Украина готова присоединиться к другим членам международного сообщества, в том числе в качестве нынешнего непостоянного члена Совбеза ООН, чтобы принять более решительные и решительные меры для сдерживания будущих ядерных и ракетных угроз.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины осуждает ядерные испытания Корейской Народно-Демократической Республики.


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