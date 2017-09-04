Украина призвала ООН расследовать иностранную помощь ядерной программе КНДР

Это необходимо для укрепления режима ядерного нераспространения. Об этом в понедельник, 4 сентября, на внеочередном заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

По его словам, ООН должна провести углубленное исследование по разработке северокорейских ядерных и ракетных программ, с тем чтобы разоблачить любую возможную иностранную помощь Пхеньяну в этой области. Украина призывает Пхеньян воздерживаться от любой демонстрации силы, безотлагательно прекратить все ядерные испытания и возобновить конструктивный диалог без предварительных условий для обеспечения полного, необратимого и поддающегося проверке отказа от своих ядерных и ракетных программ, - заявил он.

Вместе с тем Ельченко заверил, что Украина готова присоединиться к другим членам международного сообщества, в том числе в качестве нынешнего непостоянного члена Совбеза ООН, чтобы принять более решительные и решительные меры для сдерживания будущих ядерных и ракетных угроз.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины осуждает ядерные испытания Корейской Народно-Демократической Республики.