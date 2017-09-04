Рейтинг доверия к Макрону падает

Согласно проведенному опросу, лишь 30 процентов французов одобряет действия нынешнего лидера. Месяцем ранее этот показатель составлял 36 процентов.

Общий же рейтинг Макрона после выборов составлял 43 процента доверия населения.

Чуть лучше стоит ситуация с поддержкой премьер-министра страны Эдуарда Филиппа, чья популярность в народе снизилась до 32 процентов с 37 процентов.

Сам глава государства пообещал как можно чаще проводить прес-конференции и встречи с прессой для того, чтобы полностью разъяснить главные векторы своей политики.

Напомним, что Макрон пообещал урегулировать ситуацию с беженцами не только в своей стране, но и в Европе. Всю прошлую неделю Макрон проездил по переговорам с лидерами стран ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент заявил, что Франция на сегодняшний день имеет большие разногласия с президентом России Владимиром Путиным в отношении Украины.