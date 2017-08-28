Стартовал саммит по вопросам миграции

Президент Франции Эммануель Макрон сегодня, 28 августа 2017 года, анонсировал старт форума по вопросам миграции в Европу с Африканских стран.
Об это передает информационное агентство Reuters.
Глава французского государства сегодня открывал большой саммит по вопросам урегулирования уровней миграции в Европу. В запланированном мерприятии принимают участие страны Европы (Испания, Франция, Италия) и Африки (ЧАД, Нигер, Ливия).
Макрон утверждает, что необходимо локализирвать точки для рассмотрения заявок о предоставлении убежища для беженцев.
Африканские лидеры заявляют, что невозможно качественно контролировать уровень выезжающих соотечественников до тех пор, пока на территории их государств существуют "горячие точки" и сепаратистские движения.
Глава европейского внешнеполитического ведомства Федерика Могерини добавляет, что такие меры необходимо принимать не общеевропейском уровне.
Напомним, что в "УРА-Информ" сообщалось, что президент Франции ранее двузначно намекнул Польше о ее дестабилизирующей миграционной политики.