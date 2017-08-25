Польша отдаляется от Европы, - Макрон

Согласно словам президента, Польша как никогда ранее находится далеко от тех европейских ценностей и принципов демократии. Правительство страны все больше заводит государство в экономическую пропасть, а евроскептицизм нынешнего правительства противоречит общепризнанному принципу единства по всем вопросам и сферам европейской жизнедеятельности.

"Общественные свободы, свобода слова, вероисповедания и выбора - это приоритетное направление демократической Европы. Польское государство сегодня сталкивается с трудностями в соблюдении данных ценностей", - говорит Макрон.

Отметим, что глава Министрества иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает такие заявления необоснованными и даже обвинительными.

"Никто не смеет упрекать, а тем более принижать европейский статус нашей страны", - говорит министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что Макрон пытается провести через Европарламент закон, ограничивающих въезд в Европу граждан из стран з низкими зарплатами.