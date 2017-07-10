09:35 10.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100169294:Polishuk

В Киеве в понедельник пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО

В Киеве в понедельник, 10 июля, откроется заседание Комиссии Украина-НАТО.

В Киеве в понедельник пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО

Председателем заседания будет президент Украины Петр Порошенко. Церемония встречи запланирована на десять часов утра.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, начало заседания Комиссии Украина-НАТО ожидается в 10:30. Планируется, что на заседании выступят Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенса Столтенберга.

Вместе с тем пресс-служба НАТО сообщила, что Североатлантический совет под председательством Столтенберга посетит Украину по приглашению украинской власти.

Во время визита он, как ожидается, выступит с обращением в Верховной Раде. При этом с председателями фракций также проведут встречу члены Североатлантического совета

Кроме того, во время визита Генсек НАТО проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Запланировано также и открытие новых помещений Представительства НАТО в Украине Столтенбергом и вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, - рассказали в пресс-службе НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ,  сегодня в Одессе начинаются украинско-американские учения Си Бриз-2017.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив