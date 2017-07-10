В Киеве в понедельник пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО

Председателем заседания будет президент Украины Петр Порошенко. Церемония встречи запланирована на десять часов утра.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, начало заседания Комиссии Украина-НАТО ожидается в 10:30. Планируется, что на заседании выступят Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенса Столтенберга.

Вместе с тем пресс-служба НАТО сообщила, что Североатлантический совет под председательством Столтенберга посетит Украину по приглашению украинской власти.

Во время визита он, как ожидается, выступит с обращением в Верховной Раде. При этом с председателями фракций также проведут встречу члены Североатлантического совета

Кроме того, во время визита Генсек НАТО проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Запланировано также и открытие новых помещений Представительства НАТО в Украине Столтенбергом и вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, - рассказали в пресс-службе НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Одессе начинаются украинско-американские учения Си Бриз-2017.