08:32 10.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Одессу прибыли корабли НАТО - ФОТО

В Украине в понедельник, 10 июня, начинаются украинско-американские учения "Си Бриз-2017".

В Одессу прибыли корабли НАТО - ФОТО

Сегодня утром в Одессу прибыли корабли НАТО. Как сообщают местные СМИ, в одесский порт зашли три турецких судна - корабль F241 Turgutreis, подводная лодка и большой десантный корабль NL 214. Накануне в Практическую гавань зашел румынский корвет Контр-адмирал Хория Мачеллариу.

Напомним, украинско-американские учения Си Бриз-2017 стартуют сегодня и продолжатся до 23 июля. Они пройдут в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.

Командование ВМС Украины сообщило, что в этом году учения пройдут по новой методике и под руководством штаба командования, разработанного по стандартам НАТО.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессу в воскресенье, 9 июля, начали прибывать специальные подразделения стран НАТО. В одесском аэропорту приземлились два военно-транспортных самолета.


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