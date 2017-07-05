Гройсман прибыл с визитом в Великобританию

Соответствующие сведения сообщает Правительственный портал.

Так, во время встречи Гройсман намерен встретится с сремьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Государственным секретарем Великобритании по иностранным делам Борисом Джонсоном, чтобы принять участие в заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития.

При этом премьер-министр Украины планирует провести переговоры с Президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти и Министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Также Владимир Гройсман примет участие в инвестиционной конференции Dragon Capital. Кроме того, глава украинского правительства встретится с лидерами украинской общины и духовенства в Великобритании.

"Ключевое событие визита - большой деловой форум, посвященный ходу реформ в Украине, в рамках которого глава правительства встретится с руководителями ведущих британских компаний и инвестиционных фондов", - гласит сообщения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Гройсман пообещал полностью отремонтировать трассу Киев-Одесса до конца года. Так, 15 миллиардом гривен предусмотрено бюджетом, 12 миллиардов гривен будет выделено за счет перевыполнения таможней, плюс местные бюджеты. Получается, более 30 миллиардов гривен, которые будут направлено на ремонт дорог.