Гройсман пообещал полностью отремонтировать трассу Киев-Одесса до конца года

Об этом во вторник, 20 июня, во время инспектирования автомобильных дорог пообещал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом глава правительства отметил, что необходимо продолжать делать дороги по всей территории страны.

Фактически сегодня мы мобилизуем огромные ресурсы. 15 миллиардом гривен предусмотрено бюджетом, 12 миллиардов гривен будет выделено за счет перевыполнения таможней, плюс местные бюджеты. Получается, более 30 миллиардов гривен, которые будут направлено на ремонт дорог, - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что финансово-промышленная группа "Альтком" должна завершить ремонт трассы Киев-Одесса до конца 2017 года.