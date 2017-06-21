17:38 21.06.2017 | Политика | Новости
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Украина ждет приглашения на саммит "Три моря"

Украина ждет, что ее вскоре пригласят принять участие в саммите "Три моря".

Украина ждет приглашения на саммит

Такое заявление сегодня было сделано одним из депутатов-представителей комитета парламента по иностранным делам. Согласно заявлению – вскоре пройдет ряд важных встреч – в рамках саммита "Три моря".

Проведение данного мероприятия запланировано в государстве Польша. И Украина ожидает, что ее пригласят на саммит, потому что ее позиция такова – без решенного конфликта на Донбассе проект Три моря – сомнителен. Потому Украина хотела бы присутствовать на саммите и обсудить вопрос мира с поляками, а также с Большой двадцаткой.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Меркель созывала саммит, на который пригласила Порошенко, а также Путина и Макрона.


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