Украина ждет приглашения на саммит "Три моря"

Такое заявление сегодня было сделано одним из депутатов-представителей комитета парламента по иностранным делам. Согласно заявлению – вскоре пройдет ряд важных встреч – в рамках саммита "Три моря".

Проведение данного мероприятия запланировано в государстве Польша. И Украина ожидает, что ее пригласят на саммит, потому что ее позиция такова – без решенного конфликта на Донбассе проект Три моря – сомнителен. Потому Украина хотела бы присутствовать на саммите и обсудить вопрос мира с поляками, а также с Большой двадцаткой.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Меркель созывала саммит, на который пригласила Порошенко, а также Путина и Макрона.