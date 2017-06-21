Луценко просит парламент дать разрешение на арест Розенблата и Дейдея

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил сам генпрокурор. По его словам, он просит народных депутатов дать согласие на арест народного депутата, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тысяч долларов.

Луценко также рассказал, что сегодня же внесено на рассмотрение Верховной Рады представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от фракции партии "Народный фронт", члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Евгения Дейдея. В его действиях прокуратура усматривает признаки незаконного обогащения на сумму 6.1 миллионов гривен, - написал генпрокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ГПУ согласовала представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Розенблата и Полякова. По версии следствия, политики получили взятки за регистрацию законопроекта о добыче янтаря.

На данный момент по янтарному делу задержаны шесть человек, накануне им сообщили о подозрении. Фигуранты действовали в интересах иностранной компании по добыче янтаря.