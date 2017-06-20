ГПУ получила представления на Розенблата, Полякова и Довгого

Это депутаты Борислав Розенблат, Максим Поляков и Олесь Довгий. Документы пришли около 15.30.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Она также отметила, что документы не удастся передать в Раду в среду, 21 июня, поскольку юридическая служба ГПУ взяла документы на обработку на соответствие нормам закона "О Регламенте Верховной Рады Украины".

Скорее всего подать представления для рассмотрения их на регламентном комитете завтра, как настаивают отдельные народные депутаты, невозможно, поскольку Генеральная прокуратура должна действовать в рамках действующего законодательства, - пояснила она, добавив, что генпрокурор примет решение о поддержке представлений после поступления заключения юридической службы ГПУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НАБУ и САП подготовили представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова.