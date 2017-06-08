Украина к 2020 году выйдет на все стандарты НАТО, - Климкин

На Варшавском саммите НАТО было четко решено, что до 2020 года Украина достигнет всех стандартов в сфере безопасности и оборонном измерении. Такое мнение в четверг, 8 июня, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он также рассказал, что сейчас поставлено еще один указатель, но, тем не менее, мы идем по пути к членству именно в НАТО, поскольку НАТО является единственной системой безопасности, которая построена не просто на интересах, а именно на ценностях. Министр также высказал уверенность, что Украина уже сейчас начинает работать, как элемент восточного фланга НАТО, это видно и в смысле учений, которые мы делаем вместе с союзниками, это постепенно то, что мы делаем в контексте достижения стандартов НАТО.

Уже сейчас все союзники понимают, что Украина может сделать уникальный вклад в безопасность, поскольку все понимают, что мы сделали за три года и какую армию построили и доказали, что мы способны бороться за свободу и ценности, - заявил Климкин, добавив, что Украина пойдет до конца и будет успешной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 8 июня, приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (о внешнеполитическом курсе Украины) (регистрационный номер 6470). Решение поддержали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. При этом совсем не голосовала фракция "Оппозиционный блок".