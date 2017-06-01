11:39 01.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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2017 год будет для Украины успешным, - Гройсман

Украинский глава правительства В. Гройсман убежден в том, что для нашей страны 2017-ый год станет удачным.

2017 год будет для Украины успешным, - Гройсман

Так, данный год будет являться таким же непростым, как и предыдущий, однако успешным для государства. Глава правительства сообщил про это, когда выступал сегодня на молитвенном завтраке. Гройсман убежден в том, что 2017-ый год – до начала следующего такого завтрака – будет непростым, однако успешным. Эта борьба должна быть выиграна – за благополучие людей, за успешное государство. И молитва поможет принять по этому поводу верное решение – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман сообщал об опоздании некоторых регионов с работами по ремонту дорог.


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