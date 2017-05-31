В Украине пять областей с дорожными работами, - Гройсман

Это Луганская, Запорожская, Николаевская области, Киев и Закарпатье. Об этом в среду, 31 мая, во время заседания правительства заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По его словам, он посетил три области и получил информацию о планах реконструкции и ремонтов дорог. Сегодня необходимо обеспечить равный подход по всей стране, и теперь у нас есть пять областей, которые не имеют необходимых темпов работ, - пояснил премьер.

Гройсман также отметил существенный вклад таможни в финансовую сторону дорожного строительства и отметил, что за последние пять месяцев удалось мобилизовать 5,6 миллиардов гривен. Уже объявлены тендеры на два миллиарда гривен по проекту обустройства западной границы и когда будет объявлен победитель особое внимание будет приделяться контролю качества работ и сохранение уровня безопасности, - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня министр Омелян заверил, что при ремонте автодорог стали меньше воровать.