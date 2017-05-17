Безвиз для украинцев наступит в ночь на 11 июня, - Елисеев

Таким образом, уже с нуля часов 11 июня украинцы смогут пересекать границу со странами европейского союза без виз. Об этом в среду, 17 мая, в Страсбурге после церемонии подписания законодательного решения о введении безвизового режима ЕС для граждан Украины, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

По его словам, вскоре подписанное председателем Европейского парламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в Евросоюзе Мальты законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины будет опубликовано в официальном журнале ЕС, Затем, через 20 дней после этого украинцы смогут ездить в страны ЕС без виз, подчеркнул Елисеев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Страсбурге сегодня состоялась церемония подписания президентом Европейского парламента Антонио Таяни и представителем мальтийського председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

На церемонии присутствовал и президент Украины Петр Порошенко, который по окончанию церемонии признался, что очень рад произошедшему.