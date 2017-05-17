В Страсбурге подписали решение о предоставлении Украине безвиза

На церемонии присутствовал и президент Украины Петр Порошенко, который по окончанию церемонии признался, что очень рад произошедшему. "Мы это сделали", - поддержал его радость Таяни.

Таким образом, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Согласно принятому решению, украинцы, имеющие биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма, посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства.

Решение вступит в силу в июне, через 20 дней после его опубликования в Официальном журнале ЕС.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко намерен сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны. Он мечтает, что бы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах.