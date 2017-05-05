Евросоюз теряет силу в решении мировых конфликтов, - СМИ

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в Мальте, главный дипломат Финляндии высказал свое негодование по поводу мирового конфликта. В часности, он назвал представителей ЕС всего лишь "врачи и сварщики", которые пытаются "залатать" проблемы в мире.

При этом некоторые министры и дипломаты ЕС указывают на то, что вовлеченность организации в других конфликтах действует на пользу России. Причиной такого поведение является то, что ЕС до сих пор не может преодолеть конфликт в Украине и кризис в Сирии.

"Ситуация на Ближнем Востоке, к сожалению, не очень хорошая. Можно сделать вывод о том, что ЕС очень мало инструментов для воздействия на проблемы в регионе", - отметил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил, что членам Европейского союза нужно увеличивать темп и уверенность, чтобы играть роль в мире.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Евросоюз будет стремиться стабилизировать отношения с Турцией. Стороны планируют разрядить кризис в сложных политических отношениях.