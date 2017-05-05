10:34 05.05.2017 | Политика | Новости
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Евросоюз теряет силу в решении мировых конфликтов, - СМИ

Европейский Союз теряет свое влияние на решения конфликтов в мире, в частности, в Сирии и на Донбассе. 
 

Евросоюз теряет силу в решении мировых конфликтов, - СМИ

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в Мальте, главный дипломат Финляндии высказал свое негодование по поводу мирового конфликта. В часности, он назвал представителей ЕС всего лишь "врачи и сварщики", которые пытаются "залатать" проблемы в мире.

При этом некоторые министры и дипломаты ЕС указывают на то, что вовлеченность организации в других конфликтах действует на пользу России. Причиной такого поведение является  то, что ЕС до сих пор не может преодолеть конфликт в Украине и кризис в Сирии.

"Ситуация на Ближнем Востоке, к сожалению, не очень хорошая. Можно сделать вывод о том, что ЕС очень мало инструментов для воздействия на проблемы в регионе", - отметил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил, что членам Европейского союза нужно увеличивать темп и уверенность, чтобы играть роль в мире.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Евросоюз будет стремиться стабилизировать отношения с Турцией. Стороны планируют разрядить кризис в сложных политических отношениях.


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