Евросоюз будет стремиться стабилизировать отношения с Турцией

В пятницу, 28 апреля, в Мальте запланирована встреча министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его коллег из Евросоюза. Так, стороны планируют разрядить кризис в сложных политических отношениях.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как отмечается, ЕС может снизить отношения с Анкарой на основанные сотрудничества в сфере торговли и безопасности.
"Давайте оставим прохладную голову и разработаем пакет, который позволит нам работать с Турцией", - отметил Европейский комиссар Йоханнес Хан.
По его словам, победа Эрдогана на референдуме, предоставила ему больше полномочий. В связи с этим Реджеп Эрдоган позволил себе сравнить некоторых чиновников Евросоюза с нацистами. Таким образом, многих политоков такое поведение оттолкнуло от соотвественной поддержки.
Однако Йоханнес Хан считает, что все еще необходимо поддерживать сотрудничество с Турцией и стратегическим союзником НАТО.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Турция завершилось голосование на референдуме по конституционной реформе, которое предусматривает расширение полномочий президента.