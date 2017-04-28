Евросоюз будет стремиться стабилизировать отношения с Турцией

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, ЕС может снизить отношения с Анкарой на основанные сотрудничества в сфере торговли и безопасности.

"Давайте оставим прохладную голову и разработаем пакет, который позволит нам работать с Турцией", - отметил Европейский комиссар Йоханнес Хан.

По его словам, победа Эрдогана на референдуме, предоставила ему больше полномочий. В связи с этим Реджеп Эрдоган позволил себе сравнить некоторых чиновников Евросоюза с нацистами. Таким образом, многих политоков такое поведение оттолкнуло от соотвественной поддержки.

Однако Йоханнес Хан считает, что все еще необходимо поддерживать сотрудничество с Турцией и стратегическим союзником НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Турция завершилось голосование на референдуме по конституционной реформе, которое предусматривает расширение полномочий президента.