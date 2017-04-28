13:50 28.04.2017 | Политика | Новости
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Евросоюз будет стремиться стабилизировать отношения с Турцией

В пятницу, 28 апреля, в Мальте запланирована встреча министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его коллег из Евросоюза. Так, стороны планируют разрядить кризис в сложных политических отношениях.

Евросоюз будет стремиться стабилизировать отношения с Турцией

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, ЕС может снизить отношения с Анкарой на основанные сотрудничества в сфере торговли и безопасности.

"Давайте оставим прохладную голову и разработаем пакет, который позволит нам работать с Турцией", - отметил Европейский комиссар Йоханнес Хан.

По его словам, победа Эрдогана на референдуме, предоставила ему больше полномочий. В связи с этим Реджеп Эрдоган позволил себе сравнить некоторых чиновников Евросоюза с нацистами. Таким образом, многих политоков такое поведение оттолкнуло от соотвественной поддержки.

Однако Йоханнес Хан считает, что все еще необходимо поддерживать сотрудничество с Турцией и стратегическим союзником НАТО. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Турция завершилось голосование на референдуме по конституционной реформе, которое предусматривает расширение полномочий президента.


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