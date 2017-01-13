18:03 13.01.2017 | Политика | Новости
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Визит Байдена в Украину перенесен на 16 января

Джозеф Байден планирует провести встречу с Владимиром Гройсманом - в рамках своего визита в Украину.

Визит Байдена в Украину перенесен на 16 января

Известно, что вице-президент Соединенных Штатов Америки (США) Джозеф Байден намерен посетить Украину не 15, а 16-го января 2017 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина Украины.

Известно, что 16-го января премьер Украины Владимир Гройсман намерен устроить встречу с вице-президентом США - Джозефом Байденом. Данная встреча будет проведена в рамках визита вице-президента в Украину – также сказано в сообщении. Известно, что СМИ, ссылаясь на источник в дипломатических кругах, также ранее сообщали о том, что Байден должен прибыть  в Украину 16 января.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Джозеф Байден заявлял, что Украина обязательно предоставит Донбассу особый статус.


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