СНБО ввел новые санкции против России

Совбез также принял программу развития Вооруженных сил до 2020 года. Как сообщает пресс-службы СНБО, санкции введены за агрессию России против Украины.

На этот раз под санкции попали физические и юридические лиц. В частности, это так называемые депутаты Госдуму, которые были избраны по результатам "выборов" в Крыму, а также члены так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, незаконно перерегистрированных по российскому законодательству.

Санкции также введены против должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконного содержания украинских граждан в России. В то же время санкции применены к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск, скрываются за границей и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины, а также против российских юридических лиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве. При этом действие всех санкций против Российской Федерации продлено на еще год.

Сегодня же Совбез одобрил проект Доктрины информационной безопасности Украины, которая предусматривает внедрение эффективных мер по противодействию российской пропаганде и поддержал разработанный Министерством обороны проект Государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко заявил, что за последние месяцы на госсайты совершено около 6,5 тысяч кибератак.