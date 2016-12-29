19:40 29.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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На госсайты совершили 6,5 тысяч кибератак, - Порошенко

Президент Украины сообщил о причастности к кибератакам спецслужб РФ – прямо или косвенно.

На госсайты совершили 6,5 тысяч кибератак, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что за последние месяцы на госсайты Украины совершено примерно шесть с половиной тысяч кибератак. Об этом глава украинского государства рассказал на заседании СНБО - в рамках которого рассматривались принципы информационной безопасности, и угрозы кибербезопасности и борьба с ними – в основном.

Об этом сообщает пресс-служба президента. В целом же за два месяца на объектах пяти ведомств и 31-го информационного ресурса выявлено около 6,5 тысяч кибератак - добавил он.

Как сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ сообщили о хакерской атаке на свой сайт.


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