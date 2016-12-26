Порошенко подписал Госбюджет-2017

До этого Государственный бюджет Украины на 2017 год подписал глава Рады Андрей Парубий. Верховная Рада отклонила целый ряд постановлений касательно отмены бюджетообразующих законопроектов, что были приняты в ночь принятия документа.

То есть - спикер парламента получил шанс подписать Госбюджет-2017. В ночь на среду парламент принял в целом законопроект №5000 "О Госбюджете Украины на 2017 год". За законопроект тогда проголосовали 274 украинских депутата.

Как сообщал УРА-Информ, 24 декабря Парубий передал Госбюджет-2017 на подпись президенту Украины.