16:18 24.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий передал на подпись президенту Бюджет-2017

Спикер украинского парламента Андрей Парубий отметил, что уже ранее подписал закон о Госбюджете на 2017 год.

Парубий передал на подпись президенту Бюджет-2017

Также Парубий уже передал его на подпись главе государства Петру Порошенко. Об этом спикер сообщил в своем микроблоге в Twitter. Парубий отметил, что уже подписал Госбюджет на 2017 год и передал его Президенту Петру Порошенко.  Законом о госбюджете установлены общие показатели бюджета на 2017 год, а в частности, доходы в размере 721,4 млрд грн и расходы - в объеме 790,4 млрд грн. Предельный уровень дефицита госбюджета - 77,5 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, 23 декабря Парубий подписал Госбюджет-2017 – сообщал официальный сайт украинского парламента.


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