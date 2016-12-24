Парубий передал на подпись президенту Бюджет-2017

Также Парубий уже передал его на подпись главе государства Петру Порошенко. Об этом спикер сообщил в своем микроблоге в Twitter. Парубий отметил, что уже подписал Госбюджет на 2017 год и передал его Президенту Петру Порошенко. Законом о госбюджете установлены общие показатели бюджета на 2017 год, а в частности, доходы в размере 721,4 млрд грн и расходы - в объеме 790,4 млрд грн. Предельный уровень дефицита госбюджета - 77,5 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, 23 декабря Парубий подписал Госбюджет-2017 – сообщал официальный сайт украинского парламента.