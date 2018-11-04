В Соломенском районе произошла масштабная авария с участием 4 легковушек - ФОТО

Сегодня, 4 ноября на проспекте Лобановского нетрезвый водитель Mitsubishi на полном ходу влетел в стоящие на светофоре автомобили. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, водитель Mitsubishi на полном ходу въехал в стоящие на светофоре автомобили, вылетев на противоположную сторону дороги. От удара пострадали автомобиль "Пиццайоло" и такси. Последний отлетел в забор частного дома.
Прибывшие на место происшествия установили, что рулевой "японца" находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Мужчина сильно пострадал от удара, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас на месте ДТП работают 4 бригады скорой помощи, спасатели ГСЧС и правоохранители.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле станции метро "Почайна" пьяный водитель протаранил отечественную легковушку, отправив ее в отбойник.