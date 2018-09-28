В Италии на винзаводе взорвалась цистерна с просекко - ВИДЕО

На винном заводе взорвалась цистерна с белым игристым вином. Как сообщает телеканал Tgcom24, в результате инцидента из вертикальной металлической цистерны размером с пятиэтажный дом выливается на улицу пенистая жидкость.

При этом она образовала вокруг завода струящиеся потоки напитка.

По информации издания, из цистерны вылилось около 30 тысяч литров просекко. Причиной аварии, по предварительным данным, называется человеческий фактор.

Издание также отмечает, что объем собранного урожая винограда в 2018 году превысил прошлогодние показатели более чем на десять процентов. Завод, на котором произошел взрыв, судя по всему, останется в этом году без гарантированной сверхприбыли.

Напомним, просекко - итальянское сухое, игристое вино. Оно изготовляется из винограда сорта Глера. До 2009 года Просекко использовалось как синоним наименования сорта; согласно регламенту ЕС №1166/2009 сорт носит название Глера, а наименование Просекко может использоваться только в качестве названия вина, иногда с добавлением сортов Вердизо, Перера и Бьянкетта. Производится в девяти провинциях Италии в областях Фриули-Венеция-Джулия и Венеция.

Как сообщал УРА-Информ, в Австрии в четверг утром, 30 августа, на заводе по производству химических реагентов вспыхнул пожар. При этом с места пожара доносятся звуки взрывов. К тушению пожара привлечены 30 единиц техники.