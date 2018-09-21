В Днепропетровской области горел дом, погибли два человека

В результате происшествия погибли два человека. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вызов к ним поступил после девяти часов вечера.

Местные жители сообщали, что на территории частной усадьбы по улице Степной поселка Колонна-Межевая Меживского района произошел пожар. Уже на месте спасатели установили, что возгорание возникло в отдельно стоящем здании летней кухни. Во время ликвидации пожара внутри здания спасатели обнаружены тела двух человек.

Пожар был ликвидирован через 40 минут, вместе с тем огнем уничтожил перекрытие и крыша здания, а также повреждено домашнее имущество внутри на площади 42 квадратных метров.

Полиция установила, что погибшие это женщина 1968 года рождения и ее дочери 1994 года рождения.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомире горел склад картонного комбината. Пожар начался после 11 часов утра на территории "Житомирского картонного комбинат", расположенного на площади Станишевской. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник, 18 сентября, уже на месте спасатели установили, что горит отдельно стоящее одноэтажное здании склада готовой продукции.