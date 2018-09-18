В Житомире горит склад картонного комбината - ФОТО

Пожар начался после 11 часов утра на территории "Житомирского картонного комбинат", расположенного на площади Станишевской. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник, 18 сентября, уже на месте спасатели установили, что горит отдельно стоящее одноэтажное здании склада готовой продукции.

Площадь пожара составляла около трех тысяч квадратных метров. По предварительным данным жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

На данный момент спасателям удалось локализовали пожар и сейчас проводятся работы по проливу и разбору конструкций кровли и здания, а также тушению отдельных очагов продукции внутри склада.

В результате пожара выгорел внутри склад готовой продукции на площади около 800 квадратных метров, а также около трех тысяч квадратных метров кровли. Вместе с тем спасены два цеха с оборудованием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кривом Роге Днепропетровской области 17 сентября произошло возгорание в жилом доме. В результате происшествия погибли двое взрослых и один ребенок.