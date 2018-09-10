В Париже мужчина ранил ножом семь человек

В результате инцидента семь человек получили ранения. Как сообщает La Parisien, около 23 часов местному времени преступник напал на людей в кинотеатре MK2, после чего совершил нападение на людей, которые играли на площадке недалеко от кинотеатра.

Кроме ножа у нападавшего был с собой железный прут. Затем он продолжил идти по улице, где напал на еще нескольких людей, среди которых был турист из Британии. Один из пострадавших получил ранение в голову.

Полиция задержала преступника, который при задержании был ранен. Им оказался совершеннолетний мужчина, который является выходцем из Афганистана.

Медики сообщают, что четверо из раненных получили тяжелые травмы и эвакуированы в три городские больницы.

На данный момент полиция не имеет информацию о том, что это могло быть террористической атакой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве мужчина с ножом в маршрутке напал на пассажира. По данным полиции, на проспекте Мира в маршрутке пьяный мужчина вел себя неадекватно, один из пассажиров сделал ему замечание, после чего тот нанес ему ножевое ранение в живот.