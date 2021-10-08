Со стороны Беларуси стреляют, — польские пограничники

Со 2 сентября в пограничной зоне с Беларусью действует чрезвычайное положение

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Сотрудники пограничной службы Польши сообщают о выстрелах со стороны РБ в сторону польских военных. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую правду.

«Патруль белорусских служб совершил выстрелы в сторону бойцов Войска Польского, которые с нами патрулируют границу. Вероятно, они были с применением холостых боеприпасов. Ни с кем ничего не случилось. Возможно, они намеренно били мимо цели. Таких провокаций становится все больше «, — отметила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска.

Стоит отметить, что с августа пограничная охрана остановила около 15 000 попыток незаконного пересечения границы. Помимо этого, со 2 сентября в пограничной зоне с РБ действует чрезвычайное положение.

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