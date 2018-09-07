11:19 07.09.2018 | Происшествия | Новости
100203074:roman

В Польше задержали очередного "агента Кремля"

В Польше готовятся к судебному разбирательству по делу экс-сотрудника министерства экономики, которого обвиняют в шпионаже в пользу российского Главного разведывательного управления.

В Польше задержали очередного

Об этом передает Deutsche Welle.

Сообщается, что шпион занимался сбором и передачей информации в Россию о планах Польши по уменьшению зависимости от российского газа и противодействия реализации строительства газового проекта "Северный поток-2".

Это уже не первый случай ареста иностранных агентов влияния в северо-восточной Европе. Так, несколько месяцев назад в Литве задержали трех россиян. Все они служили в наземных подразделениях. Агенты занимались шпионажем и передачей информации о размещении литовский военных и стратегических объектов, а затем все собранные данные передавались российской стороне, за что последние получали деньги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Голосеевском суде Киева началось заседание по делу бывшего переводчика Гройсмана Станислава Ежова


Поделиться
Читайте также:
 
На Крым обрушился мощный ураган - ФОТО, ВИДЕО В Киеве автомобилист протаранил пешехода - ФОТО Бой Ломаченко-Педраса может не состоятся В Одесской области нашли тайник с ракетами "земля-воздух" - ФОТО
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив