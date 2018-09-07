В Польше задержали очередного "агента Кремля"

Об этом передает Deutsche Welle.

Сообщается, что шпион занимался сбором и передачей информации в Россию о планах Польши по уменьшению зависимости от российского газа и противодействия реализации строительства газового проекта "Северный поток-2".

Это уже не первый случай ареста иностранных агентов влияния в северо-восточной Европе. Так, несколько месяцев назад в Литве задержали трех россиян. Все они служили в наземных подразделениях. Агенты занимались шпионажем и передачей информации о размещении литовский военных и стратегических объектов, а затем все собранные данные передавались российской стороне, за что последние получали деньги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Голосеевском суде Киева началось заседание по делу бывшего переводчика Гройсмана Станислава Ежова.