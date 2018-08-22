В Киеве начали судить российского шпиона, который работал на Гройсмана

Отметим, 20 декабря 2017 года сотрудники СБУ задержали агента российских спецслужб в Секретариате Кабинета министров Украины. Им оказался Станислав Ежов.

В СБУ тогда же рассказали, что Ежов был завербован российскими спецслужбами во время длительной заграничной командировки.

Оперативники Службы безопасности установили, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью спецоборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

Как сообщал "УРА-Информ", Служба безопасности Украины следила за задержанным накануне Станиславом Ежовым. Не один месяц в Кабинете министров знали, о том, что есть подозрение и что он работает на иностранные спецслужбы.