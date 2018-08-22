13:08 22.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Киеве начали судить российского шпиона, который работал на Гройсмана

Сегодня, 22 августа, в Голосеевском суде Киева началось заседание по делу бывшего переводчика Гройсмана Станислава Ежова. Его подозревают в государственной измене, сообщает РБК-Украина.

В Киеве начали судить российского шпиона, который работал на Гройсмана

Отметим, 20 декабря 2017 года сотрудники СБУ задержали агента российских спецслужб в Секретариате Кабинета министров Украины. Им оказался Станислав Ежов.

В СБУ тогда же рассказали, что Ежов был завербован российскими спецслужбами во время длительной заграничной командировки.

Оперативники Службы безопасности установили, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью спецоборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

Как сообщал "УРА-Информ", Служба безопасности Украины следила за задержанным накануне Станиславом Ежовым. Не один месяц в Кабинете министров знали, о том, что есть подозрение и что он работает на иностранные спецслужбы.


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