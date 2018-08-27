Полиция сообщила о двух погибших и 11 раненых в результате стрельбы во Флориде

Еще 11 человек получили ранения. Как сообщил местный шериф Майк Уильямс, инцидент произошел на соревнованиях по киберспорту в развлекательном центре Джексонвилля в штате Флорида. Стрельбу открыл 24-летний участник турнира Дэвид Кац, который впоследствии покончил с собой.

По словам Уильямса, на месте происшествия были обнаружены три тела, включая подозреваемого.

Девять человек были госпитализированы, еще двое добрались до больницы сами.

В свою очередь очевидцы отметили, что подозреваемый в стрельбе мужчина открыл стрельбу в торгово-развлекательном комплексе города Джексонвилл Jacksonville Landing после того, как проиграл на кибертурнире по американскому футболу Madden NFL.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 августа во Флориде в торгово-развлекательном центре Jacksonville Landing произошла стрельба. Вчера шериф города сообщает о большом количестве жертв. Полиция попросила людей держаться подальше от места происшествия, так как вокруг него небезопасно.