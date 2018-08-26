22:27 26.08.2018 | Происшествия | Новости
100202193:Polishuk

В США произошла стрельба, есть погибшие

В американском штате Флорида в воскресенье вечером, 26 августа, произошла стрельба.

В США произошла стрельба, есть погибшие

В результате инцидента есть погибшие. Вместе с тем их количество пока не известно. Как сообщает CNN, ссылай\ясь на полиция штата, инцидент произошел в городе Джексонвилл в развлекательном центре Jacksonville Landing.

При этом шериф города сообщает о большом количестве жертв.

Полиция попросила людей держаться подальше от места происшествия, так как вокруг него небезопасно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 августа на севере Калифорнии неизвестные устроили стрельбу возле школы, в результате чего погиб подросток.


Поделиться
Читайте также:
 
В Германии готовят законопроект, запрещающий закрывать лицо в суде На Донбассе за сутки погибли двое военных Президенты Сербии и Косово публично выступили за обмен территориями София Ротару экстренно госпитализирована
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив