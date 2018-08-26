В США произошла стрельба, есть погибшие

В результате инцидента есть погибшие. Вместе с тем их количество пока не известно. Как сообщает CNN, ссылай\ясь на полиция штата, инцидент произошел в городе Джексонвилл в развлекательном центре Jacksonville Landing.

При этом шериф города сообщает о большом количестве жертв.

Полиция попросила людей держаться подальше от места происшествия, так как вокруг него небезопасно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 августа на севере Калифорнии неизвестные устроили стрельбу возле школы, в результате чего погиб подросток.