В Черкассах машина на пешеходном переходе сбил мать и ребенка

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина и ее четырехлетний сын. Как сообщает местное издание "Прочерк", ссылаясь на данные полиции, после столкновения Fiat отбросило на пешеходный переход, по которому переходили женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения.

Вместе с тем водитель BMW с места происшествия сбежал. Кроме того, полиция на месте пассажира нашла мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.

В полиции также рассказали, что автомобиль BMW с харьковской регистрации ранее уже скрывался с места ДТП и находился в розыске

В связи с чем, правоохранители обращаются к свидетелям аварии, а также к тем, кто видел, кто управлял авто сообщить приметы водителя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве поздно вечером во вторник, 24 июля, автомобил Hummer сбил девочку на пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончалась в карете скорой.