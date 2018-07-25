В Киеве Hummer сбил девочку на пешеходном переходе - ФОТО, ВИДЕО

От полученных травм ребенок скончалась в карете скорой. Как сообщила пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел на бульваре Леси Украинки.

По предварительным данным водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу. При этом после наезда мужчина скрылся с места происшествия, однако сотрудники полиции нашли автомобиль виновника дорожно-транспортного происшествия, догнали его и задержали водителя Hummer.

По данным праоохранителей девочке было около десяти лет. Она переходила дорогу вместе с матерью на зеленый свет.

Сейчас полицейские общаются со свидетелями и очевидцами дорожно-транспортного происшествия, чтобы установить причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове возле на улице Тарнавского случилась авария с участием маршрутки и автомобиля охранной службы, в результате чего пострадали трое человек.