14:31 24.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Сети появились видео последствий смертельных пожаров в Греции - ВИДЕО

В Сети появились кадры аэросъемки, которые демонстрируют разрушительные последствия смертельных пожаров в Греции, вследствие которых погибли уже 50 человек.

В Сети появились видео последствий смертельных пожаров в Греции - ВИДЕО

Об этом сообщает Департамент национальной обороны Греции.

Отметим, что просмотрев видео можно сразу заметить масштабы трагедии, а также показаны операции чрезвычайных служб. В частности, которые продолжаются в зоне стихийного бедствия.

На видео можно увидеть кварталы выгоревших домов и значительные площади лесных насаждений. Также на улицах видны скопления десятков обгоревших авто.

Вместе с тем шокирующим кадром стало то, что огонь подобрался практически вплотную к морю.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Греции обратились к Европейскому союзу за помощью в вопросе борьбы с лесными пожарами, которые возникли в стране накануне в понедельник, 24 июля.


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