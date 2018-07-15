В Одессе "минировали" торговый центр

Здание находится на улице Пантелеймоновской. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, на данный момент на месте происшествия работают кинологи, сотрудники взрывотехнической службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на семь часов вечера во время проверки никаких взрывчатых устройств и веществ обнаружено не было, - заверили спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июля в полицию поступила информация о том, что Шевченковский районный суд города Киева заминировали. С целью проведения проверки помещения на наличие взрывоопасных предметов и веществ в помещении суда провели эвакуацию работников и посетителей суда.

Информация о заминировании не подтвердилась.