19:58 15.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе "минировали" торговый центр

В Одессе в воскресенье, 15 июля, в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра "Новый привоз".

В Одессе

Здание находится на улице Пантелеймоновской. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, на данный момент на месте происшествия работают кинологи, сотрудники взрывотехнической службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на семь часов вечера во время проверки никаких взрывчатых устройств и веществ обнаружено не было, - заверили спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июля в полицию поступила информация о том, что Шевченковский районный суд города Киева заминировали. С целью проведения проверки помещения на наличие взрывоопасных предметов и веществ в помещении суда провели эвакуацию работников и посетителей суда.

Информация о заминировании не подтвердилась.


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