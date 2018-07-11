Молния сожгла три класса школы на Одещине

Об этом сообщил городской голова Сергей Мазур в Facebook.

Так, разряд молнии попал в школу в результате этого начался пожар на третьем этаже и на крыше здания, который практически уничтожил несколько классов.

При обследовании выяснилось, что крыша и третий этаж разрушены. Пожар ликвидирован. Убытки огромные.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям указали, что огнем повреждены три учебных помещения, перекрытия и крыша здания на общей площади 200 кв. м. К счастью в результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

Как сообщал "УРА-Информ", в течение 11-12 июля текущего года в Украине будет сохраняться пожарная опасность. По прогнозу синоптиков, такая пожароопасность 5 класса сохранится в указанный период в большинстве районов южных и восточных областей Украины.