ГСЧС предупреждает о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно недавно полученным сведениям, пожарная опасность также сохранится в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

При этом, высокая пожарная опасность, 4 класса, ожидается до 12 июля в Киеве и области. Вместе с тем, местами ожидается и поднятие до 5 класса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово) в отдельном выставочном доме возник пожар.