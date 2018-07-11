ГСЧС предупреждает о высоком уровне пожарной опасности в Украине

В течение 11-12 июля текущего года в украинском государстве будет сохраняться пожарная опасность. По прогнозу синоптиков, такая пожароопасность 5 класса сохранится в указанный период в большинстве районов южных и восточных областей Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Согласно недавно полученным сведениям, пожарная опасность также сохранится в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
При этом, высокая пожарная опасность, 4 класса, ожидается до 12 июля в Киеве и области. Вместе с тем, местами ожидается и поднятие до 5 класса.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово) в отдельном выставочном доме возник пожар.