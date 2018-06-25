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В центре Золотоноши произошла стрельба - ВИДЕО

В центре города Золотоноша Черкасской область в понедельник утром, 25 июня, мужчины устроили стрельбу.

В центре Золотоноши произошла стрельба - ВИДЕО

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в дежурную часть Уманского отдела полиции местный житель сообщил о том, что он слышал выстрелы.

По его слова, двое неизвестных, в состоянии сильного алкогольного опьянения, недалеко от центра города стреляют из пистолета. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Полиция задержала злоумышленников и изъяла у них пистолет Глок, автомат Калашникова и боеприпасы. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в воскресенье, 24 июня, мужчина расстрелял семью. В результате инцидента муж и жена скончались на месте. Скорая помощь увезла в больницу 13-летнего ребенка.


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