В Харькове мужчина расстрелял семью - ФОТО

В результате инцидента муж и жена скончались на месте. Скорая помощь увезла в больницу 13-летнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба полиции области, тела застреленных 40-летних мужчины и женщины, а также их раненого ребенка обнаружила в квартире соседка. Она же и вызвала полицию

Уже на месте правоохранители установили, что возле подъезда дома некоторое время находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении. Вместе с тем полицейским удалось задержать злоумышленника задержан по ориентировке на выезде из Харькова.

В автомобиле мужчины обнаружено огнестрельное оружие. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в субботу вечером, 23 июня, на столичной Оболонской Набережной произошла стрельба. Тут между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт. После чего хозяин начал стрелять по компании. В результате инцидента один человек погиб. Еще два человека получили ранения.