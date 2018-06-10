На Кировоградщине утонул подросток

По предварительной информации, мальчик вышел из дома около 20:45, 9 июня и не вернулся домой. Вместе с подростком 2007 года купались и его односельчане, которые самостоятельно пытались спасти товарища, когда тот стал камнем идти на дно.

Спустя час на место происшествия прибыли спасатели 26-й Государственной пожарно-спасательной части, который совместно с местными жителями вытащили тело мальчика из водоема.

Похожий случай ранее произошел в Чернигове, где на реке Десна в районе переправы на расстоянии около 20 м от берега провалились под тонкий лед двое мужчин-рыбаков. Когда мужчины провалились, их сразу понесло вниз по течению. Рыбаки стали кричать и звать на помощь. Двое юношей, которые прогуливались по берегу реки, услышали их и сразу бросились на помощь. Вместе с ним парни вызвали спасателей и карету скорой помощи. Последним удалось спасти потерпевших.

Как сообщалось в "УРА-Информ", месяцами ранее в селе Водяное Кировоградской области местные рыбаки обнаружили тело мертвого подростка. На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли мертвое тело юноши 2000 года рождения.