На Кировоградщине утонул подросток

По предварительной информации, во время ведения рыболовного промысла местными рыбаками в озере был замечен человек. На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли мертвое тело юноши 2000 года рождения.

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту смерти подростка. Все остальные обстоятельства смерти мальчика будут устанавливаться следственной экспертизой.

Похожий случай ранее произошел в Чернигове, где на реке Десна в районе переправы на расстоянии около 20 м от берега провалились под тонкий лед двое мужчин-рыбаков. Когда мужчины провалились, их сразу понесло вниз по течению. Рыбаки стали кричать и звать на помощь. Двое юношей, которые прогуливались по берегу реки, услышали их и сразу бросились на помощь. Вместе с ним парни вызвали спасателей и карету скорой помощи. Последним удалось спасти потерпевших.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве коммунальщики обнаружили обуглившиеся труп мужчины.