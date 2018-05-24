В Днепре спровоцировали пожар в интернет-центре

Сегодня, 24 мая, 2018 года, в городе Днепр случилось возгорание в здании местного интернет-центре на улице Бердянской.
Об этом сообщают очевидцы в сети Интернет.
Как заявляют свидетели, группа неизвестных лиц ворвалась в помещение и кинула горючее вещество. После преступления злоумышленники быстро сбежали в неизвестном направлении. Отмечается, что охранников в здании не было, только администраторы. Одна из жильцов дома заявила, она слышала взрыв в помещении чего-то неизвестного.
В ходе пожара пострадавших не обнаружено.
Люди, находившиеся в здании успели выбежать наружу.На место происшествия прибыла группа правоохранителей. Из дома, в котором размещалось заведение, пришлось провести эвакуацию людей, хотя пожарные оперативно погасили пламя. Помещение самого интернет-центра сгорело дотла.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центре Новоград-Волынского в Житомирской области произошел пожар в молодежном центре. Огонь возник около деревянной пристройки соседнего здания учреждения, а затем перекинулся на крышу помещения молодежного центра.
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