В Днепре спровоцировали пожар в интернет-центре

Об этом сообщают очевидцы в сети Интернет.

Как заявляют свидетели, группа неизвестных лиц ворвалась в помещение и кинула горючее вещество. После преступления злоумышленники быстро сбежали в неизвестном направлении. Отмечается, что охранников в здании не было, только администраторы. Одна из жильцов дома заявила, она слышала взрыв в помещении чего-то неизвестного.

В ходе пожара пострадавших не обнаружено.

Люди, находившиеся в здании успели выбежать наружу.На место происшествия прибыла группа правоохранителей. Из дома, в котором размещалось заведение, пришлось провести эвакуацию людей, хотя пожарные оперативно погасили пламя. Помещение самого интернет-центра сгорело дотла.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центре Новоград-Волынского в Житомирской области произошел пожар в молодежном центре. Огонь возник около деревянной пристройки соседнего здания учреждения, а затем перекинулся на крышу помещения молодежного центра.