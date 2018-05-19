На Житомирщине загорелся Дом молодежи - ФОТО

Сегодня в центре Новоград-Волынского в Житомирской области произошел пожар в молодежном центре. Об этом передает пресс-служба ГСЧС области.
Сообщается, что огонь возник около деревянной пристройки соседнего здания учреждения, а затем перекинулся на крышу помещения молодежного центра. На место происшествия прибыли три единицы специальной техники и 16 спасателей. В 6:30 пожар удалось локализовать, в 11:10 – ликвидировать.
Общая площадь повреждения 1,5 тыс. кв, полностью выгорело материальное имущество на первом этаже здания.
Все обстоятельства возгорания выясняют пожарные..
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре произошел пожар на территории Свято-Троицкого Храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Пожар был полностью ликвидирован к часу ночи. Его тушили 13 спасателей с тремя пожарными машинами.
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