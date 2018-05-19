20:00 19.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100194475:roman

На Житомирщине загорелся Дом молодежи - ФОТО

Сегодня в центре Новоград-Волынского в Житомирской области произошел пожар в молодежном центре. Об этом передает пресс-служба ГСЧС области.

На Житомирщине загорелся Дом молодежи - ФОТО

Сообщается, что огонь возник около деревянной пристройки соседнего здания учреждения, а затем перекинулся на крышу помещения молодежного центра. На место происшествия прибыли три единицы специальной техники и 16 спасателей. В 6:30 пожар удалось локализовать, в 11:10 – ликвидировать. 

Общая площадь повреждения 1,5 тыс. кв, полностью выгорело материальное имущество на первом этаже здания.

Все обстоятельства возгорания выясняют пожарные..

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре произошел пожар на территории Свято-Троицкого Храма Украинской православной церкви Московского патриархата.  Пожар был полностью ликвидирован к часу ночи. Его тушили 13 спасателей с тремя пожарными машинами.


Поделиться
Читайте также:
 
В Херсоне вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин - ФОТО В Германии неизвестный устроил беспорядочную стрельбу Сказочная свадьба Меган Маркл и принца Гарри - как это было и сколько стоило - ФОТО, ВИДЕО В Чили разгорелся громкий скандал вокруг католической церкви
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив