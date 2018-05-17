08:15 17.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100194229:Polishuk

В Одессе произошла драка со стрельбой

В Одессе в ночь на четверг, 17 мая, в одном из местных ресторанов произошла драка, которая закончилась стрельбой.

В Одессе произошла драка со стрельбой

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Как сообщает местное издание "Думская", между посетителями ресторана Family Cafe по неизвестным пока причинам произошел конфликт.

Затем, несколько клиентов кафе начали драться, после чего один из них достал травматический пистолет и выстрелил в потолок. На место происшествия прибыла полиция, которая успокоила людей и отобрала оружие.

Сейчас полиция выясняет причины конфликта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Осокорках в среду утром, 16 мая. произошла массовая драка. Конфликт разгорелся из-за стройки на территории "Экопарка-Осокорки". В результате инцидента пострадали 17 человек.


Поделиться
Читайте также:
 
Трамп поручил разработать план санкций против России Столичный автобус маршрута № 97 в четверг временно изменит маршрут Глава Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук заявил об отставке В Киеве во время оперы продемонстировали интересный проект о потере слуха
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив