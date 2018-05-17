В Одессе произошла драка со стрельбой

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Как сообщает местное издание "Думская", между посетителями ресторана Family Cafe по неизвестным пока причинам произошел конфликт.

Затем, несколько клиентов кафе начали драться, после чего один из них достал травматический пистолет и выстрелил в потолок. На место происшествия прибыла полиция, которая успокоила людей и отобрала оружие.

Сейчас полиция выясняет причины конфликта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Осокорках в среду утром, 16 мая. произошла массовая драка. Конфликт разгорелся из-за стройки на территории "Экопарка-Осокорки". В результате инцидента пострадали 17 человек.