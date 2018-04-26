В Саудовской Аравии казнили более 40 человек

Об этом сообщила правозащитная организация Human Rights Watch, передает информационное агентство Reuters.

Согласно словам правозащитников, те осужденные, которые связанные за преступления с запрещенными веществами до сих пор остаются в камере смертников.

Также в HRW заявили, что Саудовская Аравия с начала 2014 года провела почти 600 казней, более 200 из них - по делам о наркотиках.

Накануне в интервью журналу Time Magazine в прошлом месяце саудовский наследный принц-реформатор Мухаммед ибн Салман заявил, что в законах Саудовской Аравии в нескольких сферах казни могут заменить на пожизненное тюремное заключение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики террористической организации "Исламское государство" совершили казнь 9 иракских правоохранителей.