Под Львовом авария, есть погибшие

Об этом сообщают в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Вчера вечером, 20 апреля в 19:03 в селе Чижиков Пустомытовского района, на трасе Львов - Тернополь, водитель ВАЗ по невыясненным причинам потерял управление и авто попало на встречную полос, на которой произошло столкновение с грузовым автомобилем Mersedes Atego1218. Оба водителя являются жителями Львова. Мерседесом управлял мужчина 1975 года рождения, а виновник аварии 1961 года рождения.

В ходе аварии молодая пассажирка автомобиля ВАЗ из Львова, 1998 года рождения, скончалась на месте инцидента от полученных травм. Прибывшая карета скорой помощи зафиксировала ее смерть и госпитализировала травмированных жертв аварии в восьмую ГКБ. У водителя ВАЗ закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом правой голени. Ребенка, также ехавшего в ВАЗ 2002 года рождения госпитализировали. Водитель грузовика получил тяжелую сочетанную травму, ЗЧМТ, ушиб головного мозга, открытый перелом плечевой кости со смещением, гиповолемический шок 2 степени.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Ивано-Франковске служитель автомобиля Skoda, убегая от патрульных в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке въехал в грузовик.