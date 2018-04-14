В Харькове произошло масштабное ДТП

Инцидент произошел на перекрестке улиц Академика Павлова и Механизаторская .По предварительной информации, виновников дорожно-транспортного происшествия выступил водитель ВАЗа, который не пропустил другого шофера на повороте и врезался прямо в лоб транспорта.

В результате аварии в госпиталь были доставлены 29-летний водитель и его пассажира. Других потерпевших- 22-летнего водителя и пассажиров, среди которых четыре женщины и один мужчина направили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. У них диагностировали легкие переломы и ушибы.

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мукачевском районе Закарпатщины несовершеннолетняя 16-летняя девушка переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль.