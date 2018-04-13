В Закарпатской области произошло ДТП, есть погибшие

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области в Facebook.

Правоохранительные органы сообщают, что в их Мукачевскую службу сегодня, 13 апреля, в 16:35 поступило сообщение от врача кареты скорой помощи о смерти 16-летней жительницы села Ивановцы Мукачевского района после аварии.

Следственно-оперативная группа отправилась на место происшествия, в следствие чего предварительно выяснила, что 21-летний водитель транспортного средства "Ford Mondeo" не смог управится с рулем и произвел наезд на девушку, переходящую дорогу на пешеходном переходе.

Задержанный проживает в Хусте, он дождался полицию и скорую на месте ДТП. Его перевезут в больницу для экспертизы на содержание алкоголя в крови.

Авария случилась на трассе "Киев-Чоп" вблизи родного села жертвы. По данному факту начато следствие и открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Раховском районе Закарпатской области мужчина осуществлял попытки вымыть автомобиль Mercedes в реке, в результате чего машина чуть не утопла.